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Общество
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Политика
Политологи объяснили, почему Киев не помешает дружбе России и США
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    Политологи объяснили, почему Киев не помешает дружбе России и США

    17:42  3 Октября 2017  /обновлено: 18:18  03 Октября 2017
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    Киев не помешает дружбе РФ и США: «Украина не способна влиять на ситуацию

    Новый посол США в России Джон Хантсман заявил о том, что хочет восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном.

    «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах», — сказал дипломат.

    В 2014 году политик встречался с президентом Украины Петром Порошенко в Атлантическом совете, сообщают СМИ, и даже вручил Порошенко награду «за деятельность на благо свободной и демократической Украины и вклад в развитие свободной и мирной Европы».

    Как известно, у России и США разное видение проблемы на юго-востоке Украины и ее решения, официальный Киев последовательно встает в этих вопросах на сторону Запада. Учитывая этот факт, Украина может попытаться помешать конструктивному диалогу между США и Россией. Удастся ли Киеву сделать это — в материале Федерального агентства новостей.

    «Киев препятствует нормализации российско-американских отношения самим своим существованием. Это проблема не уровня нынешней украинской власти, а проблема уровня украинского кризиса в целом. В США считают, что начало проблеме было положено в момент проведения референдума в Крыму, российская сторона придерживается мнения, что кризис — следствие волнений на Майдане и госпереворота, к организации которого причастно ЦРУ. Пока Россия и США не найдут новую точку отсчета, которая могла бы стать началом конструктивного диалога, отношения между двумя странами не улучшатся», — говорит политолог и публицист Леонид Крутаков.

    Киев не помешает дружбе РФ и США: «Украина не способна влиять на ситуациюПолитолог и публицист Андрей Ваджра считает, что официальный Киев не способен как бы то ни было повлиять на отношения РФ и США, поскольку авторитет Украины на международной арене очень низок.

    «Киев не является субъектом международных отношений. Даже если вдруг возникнет такая фантастическая ситуация, когда у США появится желание наладить отношения с Россией, а Киев захочет этому воспрепятствовать, то он ни физически, ни как-либо еще не сможет это сделать. Это нереально. Украина — это объект международных отношений, а не субъект. Влиять на ситуацию она не может», — считает Ваджра.

    Крутаков в свою очередь напоминает, что президент США Дональд Трамп в прошлом заявлял о намерениях сблизиться с Россией, однако никаких конкретных действий за этими заявлениями не последовало.

    «Трампа в последнее время буквально затравили антироссийской темой. Что он чуть ли не ставленник российского президента Владимира Путина или завербованный агент. Простор для маневра при принятии тех или иных решений у американского лидера минимальный», — объясняет Крутаков.

    Киев не помешает дружбе РФ и США: «Украина не способна влиять на ситуацию

    По словам политолога, конгресс, медиа и американские элиты практически полностью заблокировали возможности Трампа к действию. Тем не менее, эксперт отметил, что у США есть желание и потребность наладить отношения с Россией. По крайней мере, сторонам необходимо выработать понятный формат взаимодействия и согласования тех или иных решений.

    Газета.ru сообщает, что Хантсман был выбран послом в России, поскольку хорошо зарекомендовал себя на посту губернатора, а также обладает большим опытом общения со странами, представляющими важность для США.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #украина #политика #хантсман
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