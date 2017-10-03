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Путин назначил вице-спикера Госдумы врио главы Дагестана
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    Путин назначил вице-спикера Госдумы врио главы Дагестана

    17:12  3 Октября 2017
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    Путин назначил вице-спикера Госдумы врио главы Дагестана

    Москва, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Непосредственно временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен заместитель председателя Государственной думы Владимир Васильев.

    «Принять отставку главы Республики Дагестан Абдулатипова по собственному желанию. Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», — указано в соответствующем документе.

    Напомним, в конце сентября глава государства Владимир Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #дагестан
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