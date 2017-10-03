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Общество
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Происшествия
Мужчина погиб при взрыве на частном складе раритетных танков и БТР в Волгограде
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    Мужчина погиб при взрыве на частном складе раритетных танков и БТР в Волгограде

    17:24  3 Октября 2017
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    Мужчина погиб при взрыве на частном складе раритетных танков и БТР в Волгограде

    Волгоград, 3 октября. Обстоятельства гибели сварщика при взрыве на частном складе с военной техникой времен Великой Отечественной войны в Волгограде выясняют следователи. О ЧП сообщили в региональном СУ СК РФ.

    По данным ведомства, тело 61-летнего погибшего обнаружили на территории бывшей птицефабрики, где в настоящее время располагается частный склад с раритетным танками и БТР 

    Владелец помещений бывшего предприятия увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. Здесь же он хранил и старые боеприпасы, которые скупал по всей России. После этого мужчина пытался их восстанавливать, ему помогал пожилой сварщик. Сегодня на складе прогремел взрыв, в результате которого мужчина погиб.

    «Следователи полагают, что причиной трагедии стала одна из опасных находок, вероятнее всего, снаряд времен войны», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #волгоград #чп
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