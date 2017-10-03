Мужчина погиб при взрыве на частном складе раритетных танков и БТР в Волгограде

В Избранное

Волгоград, 3 октября. Обстоятельства гибели сварщика при взрыве на частном складе с военной техникой времен Великой Отечественной войны в Волгограде выясняют следователи. О ЧП сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, тело 61-летнего погибшего обнаружили на территории бывшей птицефабрики, где в настоящее время располагается частный склад с раритетным танками и БТР

Владелец помещений бывшего предприятия увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. Здесь же он хранил и старые боеприпасы, которые скупал по всей России. После этого мужчина пытался их восстанавливать, ему помогал пожилой сварщик. Сегодня на складе прогремел взрыв, в результате которого мужчина погиб.

«Следователи полагают, что причиной трагедии стала одна из опасных находок, вероятнее всего, снаряд времен войны», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.