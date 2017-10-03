Депутат Рады заявила, что Киев «вернет» Крым к марту 2019 года

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Киев, 3 октября. Украинский парламентарий Наталья Веселова заявила, что Киев вернет под свой контроль Крым и Донбасс до 2019 года, однако не уточнила, каким путем это станет возможным.

Депутат украинской Рады Наталья Веселова считает, что Украине удастся вернуть российский Крым и восстановить контроль над восточной частью страны, ее слова приводят украинские СМИ.

«Вопрос о возврате Крыма и Донбасса решится в ближайшем будущем между двумя выборами — президентов России и Украины», — сказала Веселова.

По ее словам важно, чтобы новые созывы Рады не смогли поменять вектор развития Украины. Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко заявил о готовности создать условия, при которых полуостров станет тяжким бременем для России.

Крым стал российским регионом по результатам мартовского референдума 2014 года, однако Украина по-прежнему не признает голосование. В Кремле заявили, что вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.