Минобороны РФ опровергло заявления о захвате российских военных в плен в Сирии
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Москва, 3 октября. Минобороны РФ опровергло заявления о захвате в плен российских военнослужащих в Сирии. В оборонном ведомстве заявили, что никаких инцидентов в Дейр эз-Зоре или других районах страны не было.
«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Ранее террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) распространили видеозапись с якобы захваченными в плен военными из России.
1 Организация запрещена на территории РФ.