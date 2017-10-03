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Новости Сирии
Сирия: более 50 человек в Ракке погибли от удара ВВС международной коалиции
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    Сирия: более 50 человек в Ракке погибли от удара ВВС международной коалиции

    17:04  3 Октября 2017
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    Сирия: более 50 человек в Ракке погибли от удара ВВС международной коалиции

    Ракка, 3 октября. Более 50 человек в Сирии погибли при ударе ВВС международной коалицию под руководством США по Ракке.

    Как передает «Сурия аль-Эн», удары ВВС международной коалиции пришлись на жилые районы Ракии. В частности, снаряды разорвались около здания городской школы.

    Источники обращают внимание, что большинство жертв этого нападения  — женщины и дети.

    На данный момент представители международной коалиции не комментировали это происшествие.

    Сирия: более 50 человек в Ракке погибли от удара ВВС международной коалиции

    Двумя днями ранее жертвами авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США стали 12 жителей Дейр эз-Зора. В тот день, 1 октября, американские военные летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Букрус Фаукани, а также по городу Абу-Кемаль.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #ракка #ввс коалиции #удар
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