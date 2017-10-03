Сирия: более 50 человек в Ракке погибли от удара ВВС международной коалиции

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Ракка, 3 октября. Более 50 человек в Сирии погибли при ударе ВВС международной коалицию под руководством США по Ракке.

Как передает «Сурия аль-Эн», удары ВВС международной коалиции пришлись на жилые районы Ракии. В частности, снаряды разорвались около здания городской школы.

Источники обращают внимание, что большинство жертв этого нападения — женщины и дети.

На данный момент представители международной коалиции не комментировали это происшествие.

Двумя днями ранее жертвами авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США стали 12 жителей Дейр эз-Зора. В тот день, 1 октября, американские военные летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Букрус Фаукани, а также по городу Абу-Кемаль.