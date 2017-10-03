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Вооруженная оппозиция Сирии рассчитывает на начало «Астаны-7» 25 октября
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    Вооруженная оппозиция Сирии рассчитывает на начало «Астаны-7» 25 октября

    17:06  3 Октября 2017
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    Вооруженная оппозиция Сирии рассчитывает на начало «Астаны-7» 25 октября

    Москва, 3 октября. Вооруженная оппозиция Сирии надеется, что седьмой раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана будет проведен 25 октября. 

    По словам члена делегации, лидера лидер группировки «Бригады мучеников ислама», действующей в районе Дарайя, Саида Накраша, «на «Астане-6» было сказано, что встреча состоится в конце октября».

    «Сказали, что рассматриваются даты с 25 октября. Может быть, начнутся на день позже или добавят еще день», — сказал он, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Сирии в Астане должны создать благоприятные условия для встреч по урегулированию кризиса в САР в Женеве.

    Автор: Тимур Румянцев
    #оппозиция #сирия #астана
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