Ирак и Иран договорились о новых мерах пограничной безопасности около Курдистана

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Тегеран, 3 октября. Ирак и Иран развернули десятки танков на границах с курдской автономией.

Государственное телевидение Ирана сообщило со ссылкой на представителя военного ведомства страны, что Багдад и Тегеран договорились о создании новых мер по установлению пограничной безопасности на границах с Иракским Курдистаном. Источник отметил, что иранская сторона примет подразделения ВС Ирака для размещения на своих постах и укрепления защиты границы.

Курды связывают эти действия с референдумом о независимости Курдистана, который состоялся в понедельник 25 сентября. Еще до окончания референдум Ирак, Иран и Турция подвели свои войска к границам курдской автономии.