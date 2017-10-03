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Посольство РФ в США: Россияне не пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе
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    Посольство РФ в США: Россияне не пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе

    16:56  3 Октября 2017
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    Посольство РФ в США: Россияне не пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе

    Вашингтон, 3 октября. Граждан России среди пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе нет. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в США.

    «По предварительным данным американских властей, российских граждан среди пострадавших в инциденте в Лас-Вегасе нет», — говорится сообщении.

    По данным Ростуризма, в настоящее время в Лас-Вегасе находятся не более 50 самостоятельных российских туристов, организованных групп туристов из РФ нет.

    Напомним, в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе 64-летний житель Невады по имени Стивен Паддок открыл огонь по людям из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе «Мандалай-Бэй». По последним данным, жертвами трагедии стали 59 человек. В результате инцидента ранения получили около 527 человек. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое, передает «Утро.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #стрельба #посольство #лас-вегас
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