Посольство РФ в США: Россияне не пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе

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Вашингтон, 3 октября. Граждан России среди пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе нет. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в США.

«По предварительным данным американских властей, российских граждан среди пострадавших в инциденте в Лас-Вегасе нет», — говорится сообщении.

По данным Ростуризма, в настоящее время в Лас-Вегасе находятся не более 50 самостоятельных российских туристов, организованных групп туристов из РФ нет.

Напомним, в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе 64-летний житель Невады по имени Стивен Паддок открыл огонь по людям из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе «Мандалай-Бэй». По последним данным, жертвами трагедии стали 59 человек. В результате инцидента ранения получили около 527 человек. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое, передает «Утро.ру».