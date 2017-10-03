Житель Пятигорска отправился в тюрьму за изнасилование девятилетней соседки

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Пятигорск, 3 октября. Житель Ставропольского края насиловал девятилетнюю дочь своих знакомых, которые, ничего не подозревая, сами приводили ребенка к извращенцу.

По версии следствия, с апреля по июль 2016 года 47-летний мужчина многократно домогался и насиловал девочку, живущую по соседству. Под предлогом показать школьнице кино, мужчина отводил ее в свою спальню, где и совершал незаконные действия.

Суд приговорил педофила к 13 годам тюремного заключения в исправительной колонии строгого режима за половое преступление в отношении девятилетнего ребенка, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.