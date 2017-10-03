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Вандалы осквернили в Польше памятник бойцам Красной армии
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    Вандалы осквернили в Польше памятник бойцам Красной армии

    16:52  3 Октября 2017
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    Вандалы осквернили в Польше памятник бойцам Красной армии

    Варшава, 3 октября. Польские журналисты сообщили об осквернении памятника бойцам Красной армии, который расположен в городе Щирк на юге страны.

    О произошедшем журналистам рассказал местный житель. Как стало известно, вандалы разбили плиту памятника с надписью. Кроме того, они нанесли красной краской на монумент знак Сражающейся Польши. Он представляет собой символ в форме якоря, где буква P символизирует Польшу, а W — борьбу.

    Информация о произошедшем уже передана в правоохранительные органы. На место преступления выехал патруль для проведения расследования.

    Вандалы осквернили в Польше памятник бойцам Красной армии

    Это далеко не первое нападение на советские памятники в Польше. Однако стоит отметить, что летом польские активисты совместно с властями города  Карпович восстановили захоронение красноармейца Д.А. Зубова, которое много лет находилось в запустении. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #памятник #вандалы #польша #красная армия
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