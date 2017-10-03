Хомс: крупный конвой военной техники САА переброшен к Аль-Карьятейну
Хомс, 3 октября. Крупная колонна правительственных войск отправилась к населенному пункту Аль-Карьятейн в юго-восточной част провинции Хомс.
Военные источники сообщают, что армейцы намерены продолжать операцию по освобождению провинции от оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) при воздушной поддержке ВКС РФ.
Отмечается, что «спящие» ячейки «Халифата» совершили в Аль-Карьятейне несколько терактов для дестабилизации обстановки в населенном пункте и сейчас пытаются закрепиться в городе.
На данный момент Сирийская арабская армия при поддержке российской авиации зачистила от боевиков три населенных пункта в данном регионе, сообщают источники.
to al-Qaryatayn pic.twitter.com/aWDaAWZHto— watanisy (@watanisy) October 3, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.