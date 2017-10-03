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Хомс: крупный конвой военной техники САА переброшен к Аль-Карьятейну
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    Хомс: крупный конвой военной техники САА переброшен к Аль-Карьятейну

    16:40  3 Октября 2017
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    Хомс: крупный конвой военной техники САА переброшен к Аль-Карьятейну

    Хомс, 3 октября. Крупная колонна правительственных войск отправилась к населенному пункту Аль-Карьятейн в юго-восточной част провинции Хомс.

    Военные источники сообщают, что армейцы намерены продолжать операцию по освобождению провинции от оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) при воздушной поддержке ВКС РФ.

    Отмечается, что «спящие» ячейки «Халифата» совершили в Аль-Карьятейне несколько терактов для дестабилизации обстановки в населенном пункте и сейчас пытаются закрепиться в городе.

    На данный момент Сирийская арабская армия при поддержке российской авиации зачистила от боевиков три населенных пункта в данном регионе, сообщают источники.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #хомс
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