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Российских тяжелоатлетов решили допустить на ЧЕ-2018
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    Российских тяжелоатлетов решили допустить на ЧЕ-2018

    16:50  3 Октября 2017
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    Российских тяжелоатлетов решили допустить на ЧЕ-2018

    Москва, 3 октября. Российские спортсмены смогут выступить на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в 2018 году. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

    Решение было принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). При этом этом ЧЕ-2018 перенесли с марта на ноябрь.

    «При поддержке руководства Европейской федерации тяжелой атлетики было принято решение, что сборная России по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате Европы 2018 года, — цитирует слова спортивного функционера РИА Новости.

    Ранее вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил о том, что стране необходима сильная и независимая антидопинговая структура.

    Автор: Алексей Громов
    #тяжелая атлетика
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