Фанаты «Легии» избили футболистов после разгромного поражения

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Познань, 3 октября. Фанаты польского клуба «Легия» избили футболистов после поражения команды в матче национального чемпионата, передает «Свободная Пресса».

Инцидент произошел после того, как футболисты «Леха» разгромили «Легию» со счетом 3:0. Данное поражение стало для «Легии» вторым подряд.

После матча футболисты «Легии» направлялись к своему автобусу, где их окружила группа фанатов. Сначала между болельщиками и футболистами произошла словесная перепалка, однако, вскоре началась потасовка. Скандал и драка фанатов с футболистами длилась около восьми минут.

По данным польских СМИ, фанаты били игроков так, чтобы не нанести серьезные травмы. В потасовке досталось помощнику тренера «Легии» Александару Вуковичу, который в свое время провел 200 матчей в качестве игрока команды.