Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
Спорт
Фанаты «Легии» избили футболистов после разгромного поражения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фанаты «Легии» избили футболистов после разгромного поражения

    18:07  3 Октября 2017
    41

    Фанаты «Легии» избили футболистов после разгромного поражения

    Познань, 3 октября. Фанаты польского клуба «Легия» избили футболистов после поражения команды в матче национального чемпионата, передает «Свободная Пресса».

    Инцидент произошел после того, как футболисты «Леха» разгромили «Легию» со счетом 3:0. Данное поражение стало для «Легии» вторым подряд.

    После матча футболисты «Легии» направлялись к своему автобусу, где их окружила группа фанатов. Сначала между болельщиками и футболистами произошла словесная перепалка, однако, вскоре началась потасовка. Скандал и драка фанатов с футболистами длилась около восьми минут.

    По данным польских СМИ, фанаты били игроков так, чтобы не нанести серьезные травмы. В потасовке досталось помощнику тренера «Легии» Александару Вуковичу, который в свое время провел 200 матчей в качестве игрока команды.

    Автор: Алексей Громов
    #польша #фанаты #легия #лех #футболисты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 52465

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106928

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29851

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44226

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25472
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        44
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1354
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1025
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4479