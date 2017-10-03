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Кадыров отметит день рождения Путина грандиозным футболом
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    Кадыров отметит день рождения Путина грандиозным футболом

    20:00  3 Октября 2017
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    Кадыров отметит день рождения Путина грандиозным футболом

    Грозный, 3 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проведении грандиозного футбольного матча в день рождения президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики.

    Кадыров заявил, что отметит день рождения президента страны на футбольном поле. На 7 октября в республике запланирован футбольный матч между командой «Лидер» и сборной ветеранов Италии.

    За гостей выступят двукратный обладатель Кубка УЕФА Стефано Фьоре, защитник «Милана» и мюнхенской «Баварии» Массимо Оддо, а также лучший нападающий чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи и другие прославленные итальянские футболисты. 

    «Команду «Лидер» возглавит ее капитан, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, — уточнили в пресс-службе. — В ее состав войдут также другие высокопоставленные лица республики, а также известные российские футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, игроки клуба «Ахмат».

    Кадыров отметит день рождения Путина грандиозным футболом

    Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #футбол #путин #кадыров #чечня #матч #день рождения
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