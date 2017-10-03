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Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино
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    Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

    16:42  3 Октября 2017
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    Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

    Лос-Анджелес, 3 октября. Американское интернет-издание Vulture составило список из ста лучших сценаристов всех времен.

    На первое место попал автор картин «Сансет-бульвар», «В джазе только девушки» «Свидетель обвинения», «Потерянный уик-энд» Билли Уайлдер. Уайлдер написал сценарии к 79 фильмам и получил шесть статуэток «Оскар».

    На второе место поставили братьев Коэн, авторов фильмов «Фарго», «Старикам тут не место», «Бартон Финк», Большой Лебовски».

    Третье место получил Роберт Таун, написавший сценарий к остросюжетному триллеру «Фирма», боевику «Китайский квартал» и первым частям франшизы «Миссия: невыполнима».

    Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

    В первую десятку сценаристов вошли Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки»), Нора Эфрон («Силквуд»), Чарли Кауфман («Быть Джоном Малковичем»), Фрэнсис Форд Коппола («Крестный отец»), Уильям Голдман («Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»), Вуди Аллен («Энни Холл»), Эрнест Леман («На север через северо-запад»), передает «Ридус».

    Гениальный Аарон Соркин («Социальная сеть») попал на 13-е место, Джордж Лукас («Звездные войны»)  — на 16-е, а Оливер Стоун («Лицо со шрамом») — на 12-е.

    Автор: Дима Оленин
    #кино #рейтинг #сценарист
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