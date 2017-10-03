Эксперт рассказал о русском оружии, которое «мощнее, чем ядерная бомба»

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Британские СМИ обеспокоены появлением у армии России нового комплекса импульсного электромагнитного оружия, которое может оказаться «более мощным, чем ядерная бомба». Речь идет об электромагнитной ракете «Алабуга». На данный момент у Запада таких разработок нет, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как пишет издание Daily Star, ракета «Алабуга» способна выводить из строя целые армии, так как ее подрыв буквально «выжигает» вражескую электронику в радиусе 3,5 миль (5,4 километра — прим. ред.). Причем пострадает как электронная начинка самолетов, так и боеголовки ракет и автоматика заряжающих механизмов танков.

«Вооружение, использующее ЭМИ, — это давно известная технология. Принцип работы тут очень простой: само оружие представляет боеприпас, вокруг которого намотана специальная катушка, которая запитывается от встроенных конденсаторов. Энергия подается при взведении боеголовки и при подрыве происходит выброс очень мощного электромагнитного импульса, фактически в СВЧ диапазоне. Именно этот импульс выводит из строя всю электронику, попавшую в радиус действия такого снаряда», — рассказывает военный эксперт.

По словам Алексея Леонкова, такой вид боеприпасов разрабатывался еще в Советском Союзе, но тогда он не получил повсеместного распространения. Однако теперь российские инженеры и конструкторские бюро решили вновь обратиться к этим технологиям.

«Алабуга» — это одна из таких разработок. Об этом даже сообщали в КРЭТ (Концерн Радиоэлектронные Технологии — прим. ФАН). Такие боеприпасы могут доставляться к врагу при помощи неуправляемых ракет систем залпового огня (РСЗО «Смерч» и «Ураган» — прим. ред.) и при помощи управляемых ракет наземного и воздушного базирования. Подрыв снаряда происходит над расположением противника, и вся его электроника, будь то комплексы РЛС, средства связи, наведения и т.д., выходит из строя», — продолжает Алексей Леонков.

Британское издание также сообщает, что новое оружие РФ способно также вызвать детонацию боеприпасов внутри боевой техники и даже уничтожить живую силу, укрывшуюся под землей на глубине до 100 метров.

«Это оружие, прежде всего, действует над поверхностью, и если все укрыть в специальный бункер с хорошей защитой от ЭМИ, то в принципе, электроника останется целой. Но все дело в том, что применение такого рода боеприпасов всегда бывает внезапным. Кроме того, у нас есть комплекс активной защиты «Афганит» на танковой платформе «Армата», и в нем присутствует ЭМИ-генератор «Ранец». Принцип работы такой же, как у электромагнитного оружия и он воздействует на головки наведения таких ракет как TOW второго поколения, GM, Brimstone, Longbow. Кроме того, он способен работать и по планирующим боеприпасам вроде ракет комплекса Javelin и т.д. «Ранец» выпускает импульс в сторону подлетающей ракеты, выводит из строя всю ее электронику и радиовзрыватели не срабатывают», — поясняет аналитик.

Журналисты Daily Star подчеркивают, что «Алабугой» могут быть оснащены новейшие российские истребители, которые будут намного эффективнее противодействовать вражеской авиации.

«За рубежом подобные разработки ведут США и Израиль. В США, например, недавно заявляли, что создали ЭМИ-боеприпас, выполненный в форм-факторе гранаты. Предполагается, что во время обнаружения командного пункта противника или его узлов связи пехотинец кидает такую гранату, и объект остается без средств коммуникации. Но российские инженеры уже сейчас могут устанавливать такие боеприпасы в различную военную технику, а у Запада таких разработок нет. Так что это уникальное оружие. Мы идем более практичным путем, мы издалека можем нанести непоправимый ущерб противнику, оставив при этом его технику целой», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее стало известно о разработке российских радиоэлектронных боеприпасов, воздействующих на вражескую технику за счет мощного СВЧ-импульса.