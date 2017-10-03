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Двадцатилетняя американка разыскивает родителей-алкоголиков в Нижнем Тагиле
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    Двадцатилетняя американка разыскивает родителей-алкоголиков в Нижнем Тагиле

    16:30  3 Октября 2017
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    Двадцатилетняя американка разыскивает родителей-алкоголиков в Нижнем Тагиле

    Нижний Тагил, 3 октября. Американка русского происхождения Елена Ч из штата Массачусетс, которую удочерили в Америке, разыскивает своих родственников в Нижнем Тагиле, рассказала подруга девушки Диана Лэйн.

    Удочеренная в США Елена Ч. родилась в Нижнем Тагиле в 1997 году, в выписке есть некоторая информация о ее биологических родителях – отце-инвалиде второй группы из села Серебрянка и матери 1978 года рождения. Вероятно, что девочка воспитывалась какое-то время в детском доме.

    По словам представителей региональной администрации, несколько лет назад предполагаемый отец американки скончался.

    «Они пили. В свое время их лишили родительских прав и увезли дочку в Нижний Тагил», — пояснили представители села Серебянка.

    Местные жители полагают, что матери удочеренной девочки тоже нет вживых, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #нижний тагил
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