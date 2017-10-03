Ушел из жизни экс-президент Ирака Талабани

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Багдад, 3 октября. Экс-президент Ирака, лидер партии Патриотический союз Курдистана Джаляль Талабани скончался в возрасте 83 лет.

«Лидер ПСК скончался в Германии в возрасте 83 лет», — сообщает курдский телеканал Rudaw в Twitter.

В сообщении телеканала указано, что в 2012 году Талабани перенес инсульт.

Талабани возглавлял Ирак в 2005-2014 годах.

#Breaking: Former Iraqi president Jalal Talabani has died pic.twitter.com/TYWQu0zv1D — Rudaw English (@RudawEnglish) October 3, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии в возрасте 66 лет скончался американский рок-музыкант Том Петти.