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Украина
Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде
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    Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде

    16:56  3 Октября 2017
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    Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде

    Киев, 3 октября. Депутатов Верховной рады экстренно эвакуировали из-за задымления и запаха гари в сессионном зале. ЧП произошло после того, как парламент принял проект судебной реформы. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. 

    По данным местного телеканала, работа Рады была прервана на 15 минут. «Объявляю перерыв на 15 минут, вызываем пожарных, здесь что-то горит, возможно проводка», — сказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид. Как оказалось, причиной задымления стало короткое замыкание в пульте одного из депутатов.

    Сообщение о ЧП в Раде вызвало бурную реакцию в соцсетях. Украинцы вовсю упражняются в остроумии, комментируя произошедшее. «Горят на работе», — смеются пользователи.

    Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде

    Некоторые уверены, что это знак свыше, и народным депутатам надо задуматься, пока не поздно.

    Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде

    Кое-кто предположил, что истинной причиной задымления стало вовсе не короткое замыкание: «горела чья-то душа».

    Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде

    Однако большинство пользователей поверило информации о замыкании в пульте.

    Горят на работе: украинцы высмеяли пожар в Верховной Раде

     

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
    #пожар #рада #задымление
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