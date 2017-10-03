Ураган-убийца «Мария» обрушится на Россию в начале октября

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Москва, 3 октября. Ураган «Мария» приближается к центральной части России, предупреждают синоптики. Удар стихии будет ощущаться 3-4 октября.

По словам заведующей лабораторий Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, знаменитый ураган «Мария», бушевавший в последние дни в Карибском море, принесет в нашу страну циклон. В эти дни в Москве пройдут дожди, однако тепло сохранится.

Осадки также будут ощущаться в Архангельской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской областях, а также в Коми, передает «Российская газета».

Напомним, что ураган «Мария» в сентябре обрушился на Пуэрто-Рико. В результате погибли десятки людей, остров остался без электричества и даже сейчас находится в изоляции.

Меньше половины жителей острова имеют доступ к питьевой воде. Большая часть дорог просто завалена деревьями. Системы транспортировки также повреждены. Сам остров покинуть практически невозможно — главный аэропорт Пуэрто-Рико работает на минимальном уровне.