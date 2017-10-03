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Общество
Ураган-убийца «Мария» обрушится на Россию в начале октября
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    Ураган-убийца «Мария» обрушится на Россию в начале октября

    18:47  3 Октября 2017
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    Ураган-убийца «Мария» обрушится на Россию в начале октября

    Москва, 3 октября. Ураган «Мария» приближается к центральной части России, предупреждают синоптики. Удар стихии будет ощущаться 3-4 октября.

    По словам заведующей лабораторий Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, знаменитый ураган «Мария», бушевавший в последние дни в Карибском море, принесет в нашу страну циклон. В эти дни в Москве пройдут дожди, однако тепло сохранится.

    Осадки также будут ощущаться в Архангельской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской областях, а также в Коми, передает «Российская газета».

    Ураган-убийца «Мария» обрушится на Россию в начале октября

    Напомним, что ураган «Мария» в сентябре обрушился на Пуэрто-Рико. В результате погибли десятки людей, остров остался без электричества и даже сейчас находится в изоляции.

    Меньше половины жителей острова имеют доступ к питьевой воде. Большая часть дорог просто завалена деревьями. Системы транспортировки также повреждены. Сам остров покинуть практически невозможно — главный аэропорт Пуэрто-Рико работает на минимальном уровне.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #ураган мария
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