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Украина
Институт нацпамяти просит СБУ расследовать реставрацию памятников Ленину
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    Институт нацпамяти просит СБУ расследовать реставрацию памятников Ленину

    17:02  3 Октября 2017
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    Институт нацпамяти просит СБУ расследовать реставрацию памятников Ленину

    Киев, 3 октября. Украинский институт национальной памяти просит правоохранительные органы проверить информацию о выделении средств Одесской области на реставрацию памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину. Об этом во вторник сообщил директор института Владимир Вятрович.

    «Украинский институт национальной памяти обратился в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и Калинину», — пишет он в Facebook.

    Институт нацпамяти просит СБУ расследовать реставрацию памятников Ленину

    По словам Вятровича, речь в данном случае идет о нарушении закона, запрещающего использование коммунистической символики. Директор института призвал Службу безопасности Украины проверить должностных лиц сельского совета на предмет покушения на посягательство территориальной целостности страны, а Государственную аудиторскую службу — проверить законность выделения бюджетных средств на реставрацию памятника советским революционерам.

    Напомним, что 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают пропаганду советской символики. В рамках этого закона был легализован стихийный процесс сноса памятников советским деятелям, а также началась широкая кампания по переименованию городов и улиц.

    Автор: Геннадий Плющев
    #памятник #украина #одесса #ленин #реставрация #проверка
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