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Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса сумасшедшим
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    Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса сумасшедшим

    16:19  3 Октября 2017
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    Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса сумасшедшим

    Вашингтон, 3 октября. Устроивший стрельбу во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок был сумасшедшим, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп отказался назвать трагедию, произошедшую в Лас-Вегасе, актом внутреннего терроризма. Лидер США также отложил обсуждение закона об оружии в стране. По его мнению, эти вопросы «будут обсуждаться, когда пройдет время».

    Он добавил, что правоохранительные органы США внимательно изучают всю информацию о стрелке. Трамп предположил, что у Пэддока было много проблем.

    «Он был больным человеком, сумасшедшим человеком», — констатировал американский президент, говоря об убийце.

    Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса сумасшедшим

    Накануне вечером стало известно, что число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 58 человек. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #трамп #стрельба #лас-вегас
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