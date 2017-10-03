Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса сумасшедшим

В Избранное

Вашингтон, 3 октября. Устроивший стрельбу во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок был сумасшедшим, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп отказался назвать трагедию, произошедшую в Лас-Вегасе, актом внутреннего терроризма. Лидер США также отложил обсуждение закона об оружии в стране. По его мнению, эти вопросы «будут обсуждаться, когда пройдет время».

Он добавил, что правоохранительные органы США внимательно изучают всю информацию о стрелке. Трамп предположил, что у Пэддока было много проблем.

«Он был больным человеком, сумасшедшим человеком», — констатировал американский президент, говоря об убийце.

Накануне вечером стало известно, что число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 58 человек.