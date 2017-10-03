Соколов готов отчитаться перед Путиным о ситуации с «ВИМ-Авиа»

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Москва, 3 октября. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил о том, что он готов во вторник доложить главе государства Владимиру Путину о ситуации вокруг компании «ВИМ-Авиа».

«Если спросит, я готов», — ответил российский политик на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил Максиму Соколову неполное служебное соответствие из-за скандала, связанного с проблемами «ВИМ-Авиа».

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», совладелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев покинул территорию России.