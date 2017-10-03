«Наемник» и «Крик»: в ДНР показали диверсантов, подорвавших вице-премьера ДНР

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Беспрецедентное мероприятие прошло в столице ДНР. Сотрудники МГБ представили общественности диверсантов, участвовавших в недавнем покушении на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, 23 сентября в Донецке была совершена попытка покушения на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. 2 октября МГБ ДНР сделало заявление о выявлении и обезвреживании «по горячим следам» агентурной сети, члены которой по заданию СБУ и ГУР МО Украины совершили ряд резонансных преступлений, в том числе террористических актов на территории ДНР и ЛНР.

Несмотря на продолжающиеся следственные действия и оперативные мероприятия, двое из задержанных агентов украинских спецслужб дали пресс-конференцию. Они сообщили подробности своей подготовки к диверсионно-террористическим актам и их исполнения.

Евтюшин Игорь (позывной «Наёмник») и Дербишин Денис (позывной «Крик») проходили подготовку в городе Хмельницкий на западной Украине на базе 8-го полка ССО (силы специальных операций) министерства обороны Украины. Готовил диверсантов майор ВСУ Павел Балов. Тот самый, который готовил людей, взорвавших полковника Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и командира ополчения Армена Багиряна.

Курированием диверсантов занимался сотрудник ГУР МОУ Сергей с позывным «Хорнет». Инструктаж «Наемника» и «Крика» проходил в одном из ресторанов «Макдоналдс» города Киев. Там же в Киеве диверсанты проходили обучение по подготовке и использованию СВУ (самодельного взрывного устройства). Там же сотрудники украинского разведглавка поставили задачу по взрыву кортежа автомобилей Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser. Что касается объекта покушения, диверсантам были даны сведения о месте проживания, маршрутах и месте закладки СВУ, но личность объекта покушения не раскрывалась.

Для отслеживания маршрута передвижения и актуализации ранее полученных данных диверсанты использовали, в том числе, и специальные устройства, замаскированные под обычное полено. В куске дерева было прорезано небольшое отверстие для объектива видеокамеры, внутри полена располагалась техническая часть с элементами питания и накопителем памяти.

Со слов задержанных, они старались вести ничем не приметный образ жизни, не выделяться из толпы, вплоть до абсолютного соблюдения правил дорожного движения. Следует отметить, что представленные личности являются лишь частью разветвленной агентурной сети украинских спецслужб на территории республики, которая была вскрыта оперативниками МГБ ДНР.

Для конспирации агентам были предоставлены поддельные украинские паспорта по несколько штук на каждого с различными прописками, водительские удостоверения украинского образца и технические паспорта на автомобили, которые диверсанты забирали по команде куратора в определенных местах.

Донецкие чекисты предоставили все данные, позволяющие идентифицировать личности террористов, а также схемы их взаимодействия с кураторами из СБУ и ГУР, поставленные задачи и факты, свидетельствующие о причастности конкретных лиц к совершенным преступлениям.