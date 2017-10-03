Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин назначил вице-спикера Госдумы врио главы Дагестана
Весь мир
Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

    16:24  3 Октября 2017
    40

    Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

    Сана, 3 октября. Американский ударный беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Йемена недалеко от столицы страны.

    Источники в Йемене сообщили, что беспилотный летательный аппарат ВВС США вторгся в воздушное пространство страны и курсировал недалеко от столицы государства Саны. Отмечается, что БПЛА MQ-9 Reaper используется для разведывательных целей, а также для нанесения авиаударов, он способен нести на борту управляемые ракеты Hellfire и другое вооружение. 

    Источник не сообщает, какими средствами был сбит беспилотник, однако местные очевидцы опубликовали фото и видео с места падения американского БПЛА.

    Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

    Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

     

    Автор: Алексей Громов
    #бпла #йемен #ввс сша #mq-9 reaper
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 51659

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106900

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29845

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44212

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25439
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1111
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1009
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4268
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4122