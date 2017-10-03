Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
Сана, 3 октября. Американский ударный беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Йемена недалеко от столицы страны.
Источники в Йемене сообщили, что беспилотный летательный аппарат ВВС США вторгся в воздушное пространство страны и курсировал недалеко от столицы государства Саны. Отмечается, что БПЛА MQ-9 Reaper используется для разведывательных целей, а также для нанесения авиаударов, он способен нести на борту управляемые ракеты Hellfire и другое вооружение.
Источник не сообщает, какими средствами был сбит беспилотник, однако местные очевидцы опубликовали фото и видео с места падения американского БПЛА.
Yesterday Huthi rebels shot-down a #USAF's MQ-9 over Sana'a #Yemen. It was flying in an anti-#AlQaeda mission (Somehow was helping Huthis!) pic.twitter.com/pgb4cHvi7v— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 2, 2017