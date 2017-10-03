Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Спартак» может приобрести Емельянова
Весь мир
Дроны ИГ атаковали жилые кварталы Дейр эз-Зора, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дроны ИГ атаковали жилые кварталы Дейр эз-Зора, есть жертвы

    16:03  3 Октября 2017
    206

    Дроны ИГ атаковали жилые кварталы Дейр эз-Зора, есть жертвы

    Дейр эз-Зор, 3 октября. Боевики «Исламского государства»1 отправляют дроны-бомбардировщики в жилые кварталы города Дейр эз-Зор.

    Источники в сирийском городе Дейр эз-Зор сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) не ограничиваются минометными и ракетными обстрелами населенного пункта.

    Последние дни игиловцы все чаще начали применять бытовые беспилотные летательные аппараты с закрепленными самодельными взрывными устройствами для более точных бомбардировок зачищенных правительственными войсками при поддержке ВКС РФ районов.

    В результате атак погибла женщина, источник сообщает, что еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дейр эз-зор #дрон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 51713

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106902

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29846

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44213

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25440
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1132
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1011
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4277
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4127