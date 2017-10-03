Дроны ИГ атаковали жилые кварталы Дейр эз-Зора, есть жертвы

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Дейр эз-Зор, 3 октября. Боевики «Исламского государства»1 отправляют дроны-бомбардировщики в жилые кварталы города Дейр эз-Зор.

Источники в сирийском городе Дейр эз-Зор сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) не ограничиваются минометными и ракетными обстрелами населенного пункта.

Последние дни игиловцы все чаще начали применять бытовые беспилотные летательные аппараты с закрепленными самодельными взрывными устройствами для более точных бомбардировок зачищенных правительственными войсками при поддержке ВКС РФ районов.

В результате атак погибла женщина, источник сообщает, что еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

#Syria #DeirEzZor #ISIS targets safe neighborhoods in Deir Ezzor with bombs mounted on small drones which lead to one woman martyred and for wounded in critical condition. — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) October 2, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.