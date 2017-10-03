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В Уфе открылся первый в Поволжье сервис каршеринга
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    В Уфе открылся первый в Поволжье сервис каршеринга

    15:57  3 Октября 2017
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    В Уфе открылся первый в Поволжье сервис каршеринга

    Уфа, 3 октября. Первый в Поволжье сервис каршеринга «Делимобиль» заработал в Уфе. На данный момент на выбор уфимцев предоставлено 50 автомобилей Hyundai Solaris, однако к концу года их число вырастет до 300.

    Заказать машину можно будет через специальное мобильное приложение. Путь до автомобиля составит примерно 20 минут  — это время не будет включено в тариф.

    В Уфе открылся первый в Поволжье сервис каршеринга

    По словам гендиректора «Каршеринг Руссия» Леонида Сысоева, система каршеринга позволяет не только существенно разгрузить дороги, но и снизить выброс выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, аренда автомобилей значительно дешевле, чем содержание собственного транспортного средства.

    Автор: Геннадий Плющев
    #уфа #каршеринг #поволжье
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