В Уфе открылся первый в Поволжье сервис каршеринга

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Уфа, 3 октября. Первый в Поволжье сервис каршеринга «Делимобиль» заработал в Уфе. На данный момент на выбор уфимцев предоставлено 50 автомобилей Hyundai Solaris, однако к концу года их число вырастет до 300.

Заказать машину можно будет через специальное мобильное приложение. Путь до автомобиля составит примерно 20 минут — это время не будет включено в тариф.

По словам гендиректора «Каршеринг Руссия» Леонида Сысоева, система каршеринга позволяет не только существенно разгрузить дороги, но и снизить выброс выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, аренда автомобилей значительно дешевле, чем содержание собственного транспортного средства.