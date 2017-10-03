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Заместитель Шойгу открыл памятник разработчику ЗРПК «Панцирь» в Туле
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    Заместитель Шойгу открыл памятник разработчику ЗРПК «Панцирь» в Туле

    16:00  3 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу открыл памятник разработчику ЗРПК «Панцирь» в Туле

    Тула, 3 октября. Замминистра обороны Юрий Борисов принял участие в церемонии открытия памятника оружейнику Аркадию Шипунову в Туле, говорится в сообщении на сайте военного ведомства. 

    В Туле перед зданием Конструкторского бюро приборостроения открылся памятник руководителю предприятия академику Аркадию Шипунову. Известно, что в торжественной церемонии принял участие заместитель Сергея Шойгу Юрий Борисов. Отметим, что под руководством Шипунова тульское бюро вошло в число ведущих проектных организаций отечественного ОПК.

    Здесь было реализовано свыше 70 уникальных не имеющих аналогов за рубежом военных разработок, самые известные из них БМП-3, противотанковый ракетный комплекс «Корнет», боевая машина десанта (БМД-4). ЗРПК «Панцирь», принятый на вооружение российской армией, также разрабатывался под личным руководством Шипунова.

    Заместитель Шойгу открыл памятник разработчику ЗРПК «Панцирь» в Туле

    Автор: Ирина Селезнева
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