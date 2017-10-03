Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Спартак» может приобрести Емельянова
Украина
МИД Украины счел нелигитимным референдум в Каталонии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Украины счел нелигитимным референдум в Каталонии

    16:14  3 Октября 2017
    35

    МИД Украины счел нелигитимным референдум в Каталонии

    Киев, 3 октября. Министерство иностранных дел Украины сделало заявление о проведенном в Каталонии референдуме о независимости. По словам спикера ведомства Марьяны Бецы, МИД счел голосование нелигитимным.

    При этом она выразила убеждение, что власти Испании сможет решить свои внутриполитические проблемы демократическим путем.

    Беца напомнила, что каталонский референдум был запрещен Конституционным судом Испании из-за его несоответствия конституции государства. Она также отметила, что Киев поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими политическими силами для восстановления порядка в стране.

    Спикер украинского министерства также назвала Испанию одним из лидеров демократии в мире. Именно демократические традиции и ценности позволили этому государству в свое время перейти от диктатуры к демократии, а также стать членом ЕС и НАТО, добавила Беца.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #каталония #мид #испания #референдум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 51713

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106902

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29846

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44213

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25440
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1132
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1011
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4277
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4127