МИД Украины счел нелигитимным референдум в Каталонии

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Киев, 3 октября. Министерство иностранных дел Украины сделало заявление о проведенном в Каталонии референдуме о независимости. По словам спикера ведомства Марьяны Бецы, МИД счел голосование нелигитимным.

При этом она выразила убеждение, что власти Испании сможет решить свои внутриполитические проблемы демократическим путем.

Беца напомнила, что каталонский референдум был запрещен Конституционным судом Испании из-за его несоответствия конституции государства. Она также отметила, что Киев поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими политическими силами для восстановления порядка в стране.

Спикер украинского министерства также назвала Испанию одним из лидеров демократии в мире. Именно демократические традиции и ценности позволили этому государству в свое время перейти от диктатуры к демократии, а также стать членом ЕС и НАТО, добавила Беца.