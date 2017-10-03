Саакашвили подал прошение о политубежище на Украине

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Киев, 3 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на территории Украины. Об этом рассказала во вторник адвокат скандального политика Маркиян Галабала.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — цитирует слова юриста ТАСС.

Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был оштрафован на 130 долларов за незаконное проникновение на территорию Украины. При этом он планирует 17 октября 2017 года организовать в Киеве митинг.