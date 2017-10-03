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Весь мир
Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города
Весь мир
Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города
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    Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города

    15:45  3 Октября 2017
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    Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города

    Алеппо, 3 октября. Группировка «Катаиб ибн Тамия» помогла жителям Дарат Иззы избавиться от боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Местные источники в провинции Алеппо сообщают, что группировка «Катаиб ибн Тамия» официально покинула ряды террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), из-за чего в районе города Дарат Изза начались вооруженные столкновения между боевиками.

    Началом конфликта послужил арест «Ан-Нусрой» одного из лидеров  местного самоуправления. Жители города вышли на стихийный митинг, после чего к ним присоединились отряды вооруженного формирования «Катаиб ибн Тамия». В ходе столкновений стороны несут потери, однако боевики «Ан-Нусры» были вынуждены покинуть город.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #катаиб ибн тамия
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