Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города

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Алеппо, 3 октября. Группировка «Катаиб ибн Тамия» помогла жителям Дарат Иззы избавиться от боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Местные источники в провинции Алеппо сообщают, что группировка «Катаиб ибн Тамия» официально покинула ряды террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), из-за чего в районе города Дарат Изза начались вооруженные столкновения между боевиками.

Началом конфликта послужил арест «Ан-Нусрой» одного из лидеров местного самоуправления. Жители города вышли на стихийный митинг, после чего к ним присоединились отряды вооруженного формирования «Катаиб ибн Тамия». В ходе столкновений стороны несут потери, однако боевики «Ан-Нусры» были вынуждены покинуть город.

#Aleppo | Demonstration against the #HTS in Darat Izza after clashes between HTS and the Ibn Taymiyyah Battalions pic.twitter.com/LCxpr5eisx — Syria Today (@todayinsyria) October 2, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.