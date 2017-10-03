Суд в Испании согласился выдать США российского программиста Левашова

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Мадрид, 3 октября. Суд в Испании одобрил выдачу Соединенным Штатам задержанного гражданина Российской Федерации Петра Левашова.

В пресс-релизе Национальной судебной коллегии пиренейского королевства сообщается, что суд «согласился выдать США Петра Левашова», передает ТАСС.

Левашов был задержан во время отпуска, который проводил вместе со своей семьей в Испании, по подозрению в хакерстве.

Отметим, что американские правоохранительные органы «точат зуб» на Левашова уже более десяти лет. Минюст США назвал российского программиста самым плодовитым распространителем спама в мире.