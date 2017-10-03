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Огневая поддержка: артиллерийский комплекс «Армат-Пума»
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    Огневая поддержка: артиллерийский комплекс «Армат-Пума»

    16:19  3 Октября 2017
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    «Армат-Пума» А-192-5П-10Э — это 130-мм универсальный корабельный артиллерийский комплекс, который разработан с целью повышения огневой мощи кораблей за счет замены 100-мм артиллерийского комплекса АК-100-МР-145. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.  

    Артиллерийский комплекс «Армат-Пума» был разработана конструкторским бюро «Арсенал» им. М.В. Фрунзе. Главная цель установки  — повышение огневой мощи корабля.

    А-192 — облегченная модификация 130-мм артиллерийской установки АК-130 для вооружения кораблей, имеющих водоизмещение от двух тысяч тонн. По своим тактико-техническим характеристикам полностью отвечает задачам, которые стоят перед артиллерийскими средствами огневой поддержки и защиты перспективных кораблей ВМФ среднего и малого водоизмещения.

    Артиллерийский комплекс «Армат-Пума» предназначается для вооружения надводных кораблей, он обеспечивает плотную стрельбу по морским, береговым и воздушным (включая противокорабельные ракеты) целям. В состав комплекса входят: система управления стрельбой 5П-10Э; одноорудийная 130-мм корабельная артиллерийская установка А-192; комплект 130-мм баллистических унитарных боеприпасов.

    Дальность стрельбы составляет до 22 километров, скорострельность — 30 выстрелов в минуту. Система обладает широким диапазоном углов обстрела и номенклатуры боеприпасов, что позволяет ей поражать береговые, воздушные и морские цели.

    Огневая поддержка: артиллерийский комплекс «Армат-Пума»

    Заметим, что «Армат-Пума» оснащена принципиально новой радиолокационной системой управления 5П-10Э на современной элементной базе. Она обладает многоканальностью по обстреливаемым целям, высокой помехозащитой за счет реализации сложного сигнала, а также цифровой обработкой первичной информации.

    Эффективность стрельбы повышена благодаря внедрению новых методов метеобаллистической подготовки, измерителей начальной скорости и других новейших технических решений. Более того, артиллерийская установка может изготавливаться по современной технологии «стелс». Для повышения эффективности артиллерийской системы на ее защите можно разместить до четырех ракет калибра 200 мм.

    Первая артиллерийская установка А-192М была установлена на головной фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 в сентябре 2014 года.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф #армия
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