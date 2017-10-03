Командир британской субмарины отстранен от службы из-за романа с офицером

В Избранное

Лондон, 3 октября. Командование Королевских ВМС в Великобритании отстранило командира атомной подлодки Vigilant Стюарта Армстронга из-за любовных отношений с одним из членов экипажа.

В частности, Армстронга обвинили в «неподобающих» отношениях с женщиной, которая служит офицером на субмарине. Личность дамы при этом не раскрывается.

Captain of nuclear submarine HMS Vigilant relieved of command https://t.co/J215JeO7El — CIMSEC (UK Chapter) (@CIMSEC_UK) October 2, 2017

В Минобороны Великобритании посчитали «неуместным» какие-либо комментарии к данному инциденту. Командование Королевских ВМС подчеркнуло, что отстранение командира не повлияло на работу флота.

Напомним, что в 2011 году в Великобритании сняли запрет на службу женщин на подлодках. Однако существует некий запрет на прикосновения. Руководство флота серьезно наказывает всех, кто нарушает данное условие.