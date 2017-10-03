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Командир британской субмарины отстранен от службы из-за романа с офицером
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    Командир британской субмарины отстранен от службы из-за романа с офицером

    15:44  3 Октября 2017
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    Командир британской субмарины отстранен от службы из-за романа с офицером

    Лондон, 3 октября. Командование Королевских ВМС в Великобритании отстранило командира атомной подлодки Vigilant Стюарта Армстронга из-за любовных отношений с одним из членов экипажа.

    В частности, Армстронга обвинили в «неподобающих» отношениях с женщиной, которая служит офицером на субмарине. Личность дамы при этом не раскрывается.

    В Минобороны Великобритании посчитали «неуместным» какие-либо комментарии к данному инциденту. Командование Королевских ВМС подчеркнуло, что отстранение командира не повлияло на работу флота.

    Напомним, что в 2011 году в Великобритании сняли запрет на службу женщин на подлодках. Однако существует некий запрет на прикосновения. Руководство флота серьезно наказывает всех, кто нарушает данное условие.

    Автор: Дима Оленин
    #британия #подлодка
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