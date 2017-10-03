Писатель Прилепин рассказал, как опыт службы в ОМОНе пригодился в ДНР

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Москва, 3 октября. Писатель Захар Прилепин рассказал, что служба в ОМОНе пригодилась ему в работе с личным составом батальона самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В 90-е годы публицист был младшим командиром ОМОНа. По словам Прилепина, за пару десятков лет «какие-то навыки и наработки немного подзабылись», однако на службе в ДНР он смог реанимировать большинство из них, сообщает RT.

«Сейчас я заместитель командира батальона по работе с личным составом, но опыт службы в ОМОНе мне, безусловно, пригодился. В первую очередь опыт управления людьми, которые физически сильны, суровы, в чьи непосредственные обязанности входят война и силовые операции», — рассказал Прилепин.

Лауреат премии Правительства России в области культуры также поздравил сотрудников ОМОНа с профессиональным праздником, который отмечается в России 3 октября.