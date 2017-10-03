Вице-спикер Рады рассказала, как Меркель предложила Киеву «перехитрить Путина»
Киев, 3 октября. Представители канцлера ФРГ Ангелы Меркель позвонили в Верховную раду Украины и потребовали срочно перейти к обсуждению особого статуса Донбасса, сообщила вице-спикер Рады Оксана Сыроед на своей странице в Facebook.
Сыроед рассказала о телефонном разговоре с представителем Меркель. Она добавила, что немецкая сторона напомнила Киеву о необходимости срочно перейти к обсуждению статуса Донецкой и Луганской народных республик.
Дело в том, что украинские власти должны продлить закон, который истекает 18 октября этого года. В противном случае, можно будет считать, что Киев вышел из минских переговоров. Именно об этом и напомнили Сыроед представители Меркель, добавив, что Берлину придется принять российскую сторону.
Эти требования вызвали в Киеве возмущение. Сыроед назвала доводы ФРГ «неубедительными» и заявила, что Меркель заставляет Украину «империализировать московскую версию минских соглашений».
Также Сыроед упомянула в своем посте фразу, которая, вероятно, промелькнула в разговоре с представителями Меркель — «let's oversmart Putin» (давайте перехитрим Путина. — Перевод с английского языка).
«Более того, нелепые предложения перехитрить Путина ( «let's oversmart Putin») каждый раз оказываются попытками перехитрить украинский народ», — заключила вице-спикер Рады.