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Десятки объектов были эвакуированы в Казани из-за телефонных террористов
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    Десятки объектов были эвакуированы в Казани из-за телефонных террористов

    15:30  3 Октября 2017
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    Десятки объектов были эвакуированы в Казани из-за телефонных террористов

    Казань, 3 октября. Не менее 70 объектов были эвакуированы в Казани из-за ложных звонков о минировании. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    По его словам, в основном телефонные террористы «минировали» различные министерства и ведомства. Под удар также попали несколько школ, салоны красоты и жилые дома. Все звонки поступили с несуществующих номеров и содержали телефонный коды несуществующих государств, что осложняет поиск злоумышленников.

    Десятки объектов были эвакуированы в Казани из-за телефонных террористов

    Предполагается, что число эвакуаций будет расти, поскольку звонки о минировании продолжают поступать на пульт полиции.

    Напомним, что ранее российские сенаторы предложили обязать операторов связи раскрывать истинный номер звонящего абонента. В Совете Федерации уверены, что подобная мера позволит сократить число подобных звонков.

    Автор: Алексей Громов
    #казань #минирование #эвакуация #объекты #телефонный терроризм #звонки
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