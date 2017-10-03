Десятки объектов были эвакуированы в Казани из-за телефонных террористов

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Казань, 3 октября. Не менее 70 объектов были эвакуированы в Казани из-за ложных звонков о минировании. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в основном телефонные террористы «минировали» различные министерства и ведомства. Под удар также попали несколько школ, салоны красоты и жилые дома. Все звонки поступили с несуществующих номеров и содержали телефонный коды несуществующих государств, что осложняет поиск злоумышленников.

Предполагается, что число эвакуаций будет расти, поскольку звонки о минировании продолжают поступать на пульт полиции.

Напомним, что ранее российские сенаторы предложили обязать операторов связи раскрывать истинный номер звонящего абонента. В Совете Федерации уверены, что подобная мера позволит сократить число подобных звонков.