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Общество
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Общество
Более 400 застрявших в Турции воронежских туристов вернулись в Россию
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    Более 400 застрявших в Турции воронежских туристов вернулись в Россию

    15:31  3 Октября 2017
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    Более 400 застрявших в Турции воронежских туристов вернулись в Россию

    Воронеж, 3 сентября.Туристы, которые не смогли вернуться ранее из Турции после отмены рейсов «ВИМ-Авиа», были доставлены в Москву самолетами других компаний, а затем пересели на автобусы до Воронежа.

    Воронежские туристы ожидали три дня в аэропорту Турции, пока будет решен вопрос с вылетом на родину из-за разорившегося авиаперевозчика «ВИМ-Авиа». Клиенты российской компании были доставлены во «Внуково» самолетами других перевозчиков.

    Затем отдыхающие пересели на автобусы, следующие до Воронежа. Порядка 450 жителей региона пострадали от финансовой несостоятельности «ВИМ-Авиа». Как сообщала ранее Газета.Ru, перевозчику осталось осуществить пять рейсов по вывозу клиентов из других стран.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #воронеж #вим-авиа
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