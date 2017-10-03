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Общество
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Хомс: к режиму перемирия в Сирии присоединился еще один населенный пункт
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    Хомс: к режиму перемирия в Сирии присоединился еще один населенный пункт

    15:25  3 Октября 2017
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    Хомс: к режиму перемирия в Сирии присоединился еще один населенный пункт

    Хомс, 3 октября. За минувшие сутки соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители города Телль-Дау провинции Хомс.

    В пресс-службе военного ведомства РФ сообщают, что при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии было подписано еще одно соглашение о прекращении огня. К перемирию решили присоединиться жители населенного пункта Телль-Дау в провинции Хомс. На данный момент количество поселений, прекративших боевые действия, составляет 2241.

    Специалисты российского Центра продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований в сирийских провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Алеппо и Дамаск.

    Хомс: к режиму перемирия в Сирии присоединился еще один населенный пункт

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #хомс #соглашение
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