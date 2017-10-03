Хомс: к режиму перемирия в Сирии присоединился еще один населенный пункт

В Избранное

Хомс, 3 октября. За минувшие сутки соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители города Телль-Дау провинции Хомс.

В пресс-службе военного ведомства РФ сообщают, что при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии было подписано еще одно соглашение о прекращении огня. К перемирию решили присоединиться жители населенного пункта Телль-Дау в провинции Хомс. На данный момент количество поселений, прекративших боевые действия, составляет 2241.

Специалисты российского Центра продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований в сирийских провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Алеппо и Дамаск.