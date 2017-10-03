Заморозки придут в Оренбуржье в ночь на среду

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Оренбург, 3 октября. Столбики термометров в Оренбургской области опустятся до отметки –4 градуса.

По сообщению сотрудников метеоцентра, в ночное время суток Оренбургскую область настигнут заморозки. В ночь с 3 на 4 октября ожидается снижение температуры до –4 градусов. Средняя температура в регионе составит до +5 градусов, сообщает RIA56.RU.

Осадки и слабый туман ожидаются в северных и восточных областях региона. МЧС Оренбургской области напоминает о соблюдении скоростного режим при движении в условиях тумана.