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Трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября
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    Трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября

    15:27  3 Октября 2017
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    Трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября

    Москва, 3 октября. В начале ноября россияне будут отдыхать три дня подряд в связи с празднованием Дня народного единства.

    Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда, в начале ноября россиян ждут трехдневные выходные – 4, 5 и 6 ноября. В этом году День народного единства выпадает на субботу, 4 ноября, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день, то есть понедельник, 6 ноября.

    Также в министерстве сообщили, что 3 ноября будет сокращенный рабочий день, домой можно будет уйти на час раньше.

    Напомним, ранее стало известно, что в 2018 году россияне, помимо отпуска и «обычных» выходных, будут усиленно отдыхать еще 28 дней. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #день народного единства #выходные
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