Путин и Мадуро встретятся в Москве 4 октября

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Москва, 3 октября. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в среду, 4 октября.

«Состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом», — отмечается в сообщении Кремля.

Ожидается также, что Мадуро примет участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

На встрече будут подниматься вопросы развития партнерства между Россией и Венесуэлой в различных областях. Путин и Мадуро обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.