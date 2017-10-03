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Политика
Путин и Мадуро встретятся в Москве 4 октября
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    Путин и Мадуро встретятся в Москве 4 октября

    15:28  3 Октября 2017
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    Путин и Мадуро встретятся в Москве 4 октября

    Москва, 3 октября. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в среду, 4 октября.

     «Состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом», — отмечается в сообщении Кремля.

    Ожидается также, что Мадуро примет участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

    Путин и Мадуро встретятся в Москве 4 октября

    На встрече будут подниматься вопросы развития партнерства между Россией и Венесуэлой в различных областях. Путин и Мадуро обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #мадуро
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