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Низкая активность Солнца спровоцирует возвращение холодных зим в Россию — ученый РАН
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    Низкая активность Солнца спровоцирует возвращение холодных зим в Россию — ученый РАН

    15:43  3 Октября 2017
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    Низкая активность Солнца спровоцирует возвращение холодных зим в Россию — ученый РАН

    Тюмень, 3 октября. Снижение активности Солнца, считает академик РАН Владимир Мельников, означают наступление на Земле длительного периода похолодания, который будет заметен по наступлению холодных зим. По мнению руководителя Международного института криологии и криософии, в ближайшие 35 лет Землю ожидает «холодный цикл».

    Как отмечает Мельников, следует ждать похолодания, несмотря на антропогенный эффект и огромный выбросы углекислого газа в атмосферу Земли. Россию, вместе с остальными странами мира, ждет долгий период холодных зим.

    Низкая активность Солнца спровоцирует возвращение холодных зим в Россию — ученый РАН

    «Мы несколько лет назад ждали начала цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенных факторов и огромные выбросы. Плюс активность Солнца, то есть несмотря на то, что вспышек было много, наблюдается снижение его активности. В целом Солнце внесет свой вклад в похолодание», — уверен ученый.

    Между тем, отмечает ТАСС, с Мельниковым согласны далеко не все. По мнению академика Уральского отделения РАН Рашита Хантемирова, не видно никаких признаков наступления устойчивого похолодания.

    «Признаки похолодания могут быть в том, что сейчас низкая солнечная активность, много лет идут крупномасштабные изменения, — отмечает ученый. — Но сейчас основной фактор — большой объем углекислого газа в атмосфере, который перебивает влияние всех естественных факторов».

    Низкая активность Солнца спровоцирует возвращение холодных зим в Россию — ученый РАН 

    Автор: Валентин Меликов
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