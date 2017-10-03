Низкая активность Солнца спровоцирует возвращение холодных зим в Россию — ученый РАН 

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Тюмень, 3 октября. Снижение активности Солнца, считает академик РАН Владимир Мельников, означают наступление на Земле длительного периода похолодания, который будет заметен по наступлению холодных зим. По мнению руководителя Международного института криологии и криософии, в ближайшие 35 лет Землю ожидает «холодный цикл».

Как отмечает Мельников, следует ждать похолодания, несмотря на антропогенный эффект и огромный выбросы углекислого газа в атмосферу Земли. Россию, вместе с остальными странами мира, ждет долгий период холодных зим.

«Мы несколько лет назад ждали начала цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенных факторов и огромные выбросы. Плюс активность Солнца, то есть несмотря на то, что вспышек было много, наблюдается снижение его активности. В целом Солнце внесет свой вклад в похолодание», — уверен ученый.

Между тем, отмечает ТАСС, с Мельниковым согласны далеко не все. По мнению академика Уральского отделения РАН Рашита Хантемирова, не видно никаких признаков наступления устойчивого похолодания.