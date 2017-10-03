Алеппо: Минобороны РФ сообщает о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации

В Избранное

Алеппо, 3 октября. За минувшие сутки Россия зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки было отмечено пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо (1), Даръа (1) и Дамаск (1). Турецкая мониторинговая группа сообщила о двух случаях нарушения режима перемирия в провинции Дамаск.

Беспорядочный огонь из легкого стрелкового оружия вели боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России). Обстановка в сирийских зонах деэскалации расценивается как стабильная.

1 Организация запрещена на территории РФ.