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Весь мир
Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ сообщает о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщает о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации

    15:12  3 Октября 2017
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщает о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации

    Алеппо, 3 октября. За минувшие сутки Россия зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки было отмечено пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо (1), Даръа (1) и Дамаск (1). Турецкая мониторинговая группа сообщила о двух случаях нарушения режима перемирия в провинции Дамаск.

    Беспорядочный огонь из легкого стрелкового оружия вели боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России). Обстановка в сирийских зонах деэскалации расценивается как стабильная.

    Алеппо: Минобороны РФ сообщает о нарушении режима перемирия в зоне деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #перемирие #стрельба
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