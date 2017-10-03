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Боевики ИГ подожгли три нефтяные скважины в Ираке
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    Боевики ИГ подожгли три нефтяные скважины в Ираке

    15:15  3 Октября 2017
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    Боевики ИГ подожгли три нефтяные скважины в Ираке

    Багдад, 30 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 подожгли три нефтяные скважины рядом с иракским городом Хавийя, что западнее Киркука.

    Нефтяное месторождение Аллас в 35 километрах от иракского города Хавийя являлось одним из основных источников дохода для террористов ИГИЛ1.  По словам представителей командования Ирака, боевики пытались использовать черный дым, чтобы спастись от ударов авиации коалиции.

    Огонь на одной из скважин был локализован, а на двух других горение продолжается.  Эксперты из North Oil Company отмечают, что в названный регион Ирака слишком рискованно отправлять сотрудников для оценки ущерба, поскольку боевики ИГ1 могли заминировать территорию скважин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #нефть #иг #игил #ирак #киркук
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