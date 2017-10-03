Новак рассказал, как новые санкции США повлияли на российские нефтегазовые проекты

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Москва, 3 октября. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что новые санкции США в отношении России пока не влияют на российские нефтегазовые проекты.

«Сейчас нужно дождаться официальных разъяснений со стороны властей США об особенностях применения данного закона (о санкциях), — заявил министр в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль». — Проекты продолжают реализовываться, и никаких изменений не происходит».

Напомним, 1 октября американский президент Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий экономические санкции в отношении ряда стран. Данное распоряжение касается Венесуэлы, Китая, России и Сирии.