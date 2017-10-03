Крымский татарин рассказал о положительных изменениях в Крыму после присоединения к РФ

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Симферополь, 3 октября. Жители Крыма отметили улучшение ситуации в регионе после перехода полуострова в состав России.

По словам активиста крымско-татарской общины Ленура Усманова, главное позитивное изменение, которое произошло в Крыму — это мир и спокойствие. Об этом он рассказал в интервью крымскому видеоблогеру Тамиру Шейху. Видео с интервью размещено на YouTube канале Шейха.

Вопрос о присоединении к России возник после государственного переворота на Украине, когда появилась реальная опасность, что прокатившаяся по стране волна насилия доберется до Крыма.

Кроме того, после референдума для жителей Крыма открылась Россия, представляющая большие возможности. Что касается внутренних преобразований, то наиболее заметным из них стали дороги. Усманов отметил, что в Крыму уже очень давно не было такого активного строительства дорог, как при России. В целом же, как утверждает активист, Москва начала наводить порядок в регионе, который долгое время находился в запустении.

Активист также надеется, что поставленная президентом России Владимиром Путиным задача превратить Крым в русскую ривьеру будет реализована, и тогда регион сможет привлечь огромные инвестиции за счет развития туризма, чему способствует мягкий южный климат.