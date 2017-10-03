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Крымский татарин рассказал о положительных изменениях в Крыму после присоединения к РФ
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    Крымский татарин рассказал о положительных изменениях в Крыму после присоединения к РФ

    15:14  3 Октября 2017
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    Крымский татарин рассказал о положительных изменениях в Крыму после присоединения к РФ

    Симферополь, 3 октября. Жители Крыма отметили улучшение ситуации в регионе после перехода полуострова в состав России.

    По словам активиста крымско-татарской общины Ленура Усманова, главное позитивное изменение, которое произошло в Крыму — это мир и спокойствие. Об этом он рассказал в интервью крымскому видеоблогеру Тамиру Шейху. Видео с интервью размещено на YouTube канале Шейха.

    Вопрос о присоединении к России возник после государственного переворота на Украине, когда появилась реальная опасность, что прокатившаяся по стране волна насилия доберется до Крыма.

    Крымский татарин рассказал о положительных изменениях в Крыму после присоединения к РФ

    Кроме того, после референдума для жителей Крыма открылась Россия, представляющая большие возможности. Что касается внутренних преобразований, то наиболее заметным из них стали дороги. Усманов отметил, что в Крыму уже очень давно не было такого активного строительства дорог, как при России. В целом же, как утверждает активист, Москва начала наводить порядок в регионе, который долгое время находился в запустении.

    Активист также надеется, что поставленная президентом России Владимиром Путиным задача превратить Крым в русскую ривьеру будет реализована, и тогда регион сможет привлечь огромные инвестиции за счет развития туризма, чему способствует мягкий южный климат.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #крым #изменения #переход #крымский татарин
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