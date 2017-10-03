Кремль раскрыл темы предстоящих переговоров Путина и короля Саудовской Аравии

В Избранное

Москва, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 октября встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, лидеры двух государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование конфликтов в регионе.

Согласно приведенным данным, во время встречи стороны также рассмотрят совместные шаги по наращиванию двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной, инвестиционной и торгово-экономической сферах, обсудят вопросы российско-саудовского сотрудничества. По итогам переговоров предполагается подписание совместных документов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит короля Саудовской Аравии в Москву даст импульс развитию двусторонних отношений, в том числе по Сирии.