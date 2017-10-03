Посол Хантсман пообещал работать над восстановлением отношений между США и Россией

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Москва, 3 октября. В ходе прошедшей в Кремле церемонии вручения президенту Путину верительных грамот от новых послов в России посол США Джон Хантсман объявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном.

«Я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах», — объявил американский посол.

Хантсман рассказал, что намерен встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы «обмениваться взглядами и представлять американские ценности». В ходе поездки по России вместе с супругой, как он надеется, ему удастся «познакомиться большим числом россиян, что позволит нам лучше понять, что объединяет наши народы».

Напомним, сегодня в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот послами из 20 стран, в том числе Франции, Испании и Евросоюза.